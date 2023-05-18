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Делегация Ингушетии примет участие в XIV форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»

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Делегация Ингушетии во главе с руководителем региона Махмуд-Али Калиматовым примет участие в XIV международном экономическом форуме в Татарстане «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет 18-20 мая текущего года.

В рамках мероприятия запланировано специальное заседание группы стратегического видения на тему: «Россия — Исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества». Планируется, что его участниками станут представители органов государственной власти, политики и общественные деятели не только из регионов страны, но и зарубежных стран.

Комментируя цели форума и заседания группы стратегического развития, Калиматов отметил, что здоровье межнациональной сферы в полиэтничной и поликонфессиональной стране играет решающую роль в ее успешности и жизнестойкости.

«Важным аспектом этой задачи является эффективное противостояние межнациональным и межконфессиональным разногласиям, обеспечение согласия и конструктивного диалога между представителями всех наций и религий. Необходимо подчеркнуть, что работа Организации исламского сотрудничества направлена на укрепление мира, стабильности, безопасности и развития, а Россия включена в ОИС в качестве наблюдателя, благодаря Президенту нашей страны Владимиру Путину, который смог выстроить дружеские отношения с исламским миром», — цитирует Главу республики его пресс-служба.

Ометим, что «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае этого года получил федеральный статус по решению главы государства. Ранее он назывался «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Впервые форум прошел в 2009 году, он принял 250 участников. В 2021 году мероприятие посетили более 5 тыс. человек.

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