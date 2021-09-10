Инновации

Делегация Ингушетии принимает участие в IV форуме социальных инноваций регионов

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Делегация Ингушетии принимает участие в IV форуме социальных инноваций регионов, стартовавшем 9 сентябре в Москве, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Республику представляют первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов, сенатор Мухарбек Барахоев, министр экономического развития Эсет Тумгоева и начальник отдела по проектам и программам международного и межрегионального сотрудничества Минэкономразвития Магомед-Амир Гуражев.

В течение трех дней в «Гостином дворе» пройдут больше 40 лекций и дискуссий с участием экспертов мирового уровня, интерактивная выставка с социальными проектами Москвы и регионов России. На стендах и в залах пройдут презентации новейших технологий и знакомство с инновациями, которые касаются практически всех сфер нашей жизни.

Всего запланировано 50 мероприятий: 34 дискуссии, девять стратегических и экспертных сессий, пять открытых лекций и два пленарных заседания.

Среди ключевых вопросов — здоровье общества и личности, перезагрузка системы образования, адресная социальная политика, направленная на рост доходов и качества жизни граждан, цифровизация экономики, развитие сельских территорий и улучшение социальной инфраструктуры, подготовка востребованных специалистов, снятие стресса в условиях большого города, а также счастье горожан.

В этом году в деловой программе участвуют спикеры из 13 стран мира: России, США, Израиля, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции, Нидерландов и др. Форум объединяет экспертов из самых разных областей: ученых, футурологов, блогеров, спортсменов, учителей, предпринимателей, писателей, врачей, общественных деятелей и политический кластер.

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