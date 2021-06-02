ПМЭФ

Делегация Ингушетии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2021

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Делегация Ингушетии во главе с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым принимает участие в открывшемся в среду в Северной столице России Петербургском международном экономическом форуме - 2021.

Со 2 по 5 июня в стенах КВЦ «Экспофорум» соберутся представители бизнеса и власти из России и еще 53 стран мира. В работе примут участие делегации из Катара, Китая, Германии, Франции, Ирана, Италии, Финляндии и других государств. Для соблюдения социальной дистанции и обеспечения эффективного обеззараживания воздуха и дезинфекции площадок форума количество посетителей специально ограничено и в этом году составит около 5 тысяч — почти в четыре раза меньше, чем рекордные 19 тысяч человек в 2019 году.

Основная тема форума в 2021 году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». По деловой программе запланировано свыше ста дискуссий, традиционно посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

Центральное событие ПМЭФ — очное участие Президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

За период работы на полях форума представителями Ингушетии планируется подписание ряда соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сфере, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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