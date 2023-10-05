Выставка

Делегация Ингушетии принимает участие в выставке "Золотая осень — 2023«в Москве

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Представители Минсельхоза Ингушетии во главе с министром Магамедом Гагиевым принимают участие в агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, масштабное мероприятие в столице России проходит в 25-й раз. Оно приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Основная тема выставки — развитие аграрной науки и образования. Выставка как обычно представит достижения АПК, в том числе в сфере технологического и научного обеспечения. Оценим разработки в области повышения плодородия почв, финансовые продукты для агробизнеса и другое, примем участие в дискуссиях, пленарном заседании», — отметил Магамед Гагиев.

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