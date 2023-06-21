Память

Делегация Ингушетии приняла участие в церемонии открытия «Аллеи памяти» в Брестской крепости

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Представительная делегация республики приняла участие в церемонии открытия «Аллеи памяти» в Брестской крепости-герое, сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

«В память о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в канун Дня всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа на Гарнизонном кладбище в Бресте в торжественной обстановке открыли «Аллею Памяти», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что работа по увековечению памяти ингушей — защитников крепости — проводится министерством уже давно. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поддержал инициативу и из фонда национального развития республики были выделены средства для изготовления гранитной плиты.

На «Алее Памяти», по его словам, сегодня установили памятные доски — от народов Беларуси, России и отдельно от народов Ингушетии и Чечни в память о погибших защитниках и освободителях белорусской земли.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, руководитель горисполкома Сергей Лободинский, генеральный консул России в Бресте Олег Мурашев, представители Чеченской Республики и другие почетные гости.

«Как я в начале сказал, Ингушетия была представлена солидной делегацией: вице-спикер Народного собрания республики Руслан Паров, депутат парламента Ахмед Костоев, заместитель руководителя Миннаца Руслан Пугиев, руководитель Государственной архивной службы Магомет Картоев и помощник мэра города воинской славы Малгобека Яраки Гантемиров. Принимали гостей в Белоруссии очень тепло», — подчеркнул представитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики. 

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