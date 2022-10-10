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Делегация Ингушетии приняла участие в форуме представителей сферы патриотического воспитания

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Сотрудники комитета по делам молодежи Ингушетии и ГБУ «Молодой патриот» приняли участие в окружном образовательном форуме для представителей сферы патриотического воспитания Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Мероприятие прошло в Волгограде, в Музее-панораме «Сталинградская битва», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии».

В панельной дискуссии приняли участие Герой России, заслуженный лётчик-испытатель СССР Михаил Поздняков, руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько, начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Сергиенко, председатель комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Лариса Савина.

Для участников форума были проведены интерактивные практики, во время которых они познакомились друг с другом, обсудили личные наработки в сфере патриотического воспитания и осознали свою причастность к большой команде единомышленников.

Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот» и администрация Волгоградской области.

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