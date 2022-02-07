Память

Делегация Ингушетии приняла участие в мероприятиях в Липецкой области к 30-летию подвига Героя России Суламбека Осканова

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В Липецкой области 7 февраля проходят официальные мероприятия, посвящённые 30-летию со дня гибели и героического подвига генерал-майора авиации, Героя России Суламбека Осканова, сообщили газете «Ингушетия» в региональном Миннаце.

По поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова в мероприятиях принимает участие делегация из Ингушетии в составе сенатора Совета Федерации от региона Мухарбека Барахоева, постоянного представителя республики при Президенте России Муслима Оздоева, заместителя председателя Народного собрания Руслана Парова и заместителя министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Вахи Бекова.

Кроме того, памятную дату отмечают руководство Липецкой области, представители местной ингушской диаспоры и родственники Суламбека Осканова, его друзья и сослуживцы, представители исполнительных органов государственной власти, администрации Добринского района, областного военного комиссариата, учащиеся школы № 1 ст. Хворостянка и другие.

Состоялся митинг, организованный региональным центром подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения совместно с управлением внутренней политики Липецкой области, пройдёт вечер памяти, посвящённый 30-летию подвига Героя Российской Федерации.

В средней школе № 1 ст. Хворостянка Добринского района, где организован музей памяти Суламбека Осканова, прошёл урок мужества.

Напомним, 30 лет назад, 7 февраля 1992 г., военный истребитель МиГ-29, за штурвалом которого находился начальник Липецкого центра подготовки и переучивания летного состава ВВС генерал-майор авиации Суламбек Осканов, разбился на территории поселка Хворостянка. Во время тренировочного полета у военного истребителя МиГ-29 отказало управление, и самолет на огромной скорости врезался в землю и взорвался. Летчик мог катапультироваться и остаться в живых, но тогда пострадали бы жители поселка, и генерал избрал другой путь...

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, начальник Липецкого центра боевой подготовки Военно-воздушных сил Министерства обороны России генерал-майор Суламбек Осканов стал первым Героем Российской Федерации, первым гражданином новой страны, удостоенным высшей награды.

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