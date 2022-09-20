Программа, подготовленная Ставропольским краевым домом народного творчества, была приурочена ко Дню Ставропольского края и прошла в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В Ставрополе собрались представители Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики и Краснодарского края. Организаторы показа предоставили возможность любительским и профессиональным студиям и театрам мод из соседних регионов продемонстрировать на подиуме аутентичные и стилизованные коллекции своих национальных костюмов.

Яркое праздничное действо развернулось в самом центре Ставрополя — на специальной площадке перед академическим театром драмы имени М. Ю. Лермонтова. Здесь не могла не обратить на себя внимание зрителей делегация Ингушетии, которую возглавляла художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова. Уникальная коллекция «Ингушский национальный костюм. От древности до наших дней», созданная в швейном цехе Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», никого не оставила равнодушными. Жемчужинами этой коллекции стали традиционные ингушские национальные наряды и костюмы амазонок.

В роли моделей выступили юные воспитанницы детского образцового хореографического ансамбля «Лийг». Показ проходил под живую музыку в исполнении музыкантов, виртуозно владеющих ингушскими национальными музыкальными инструментами, Алихана Тимурзиева, Адама Оздоева и Башира Оздоева, что привнесло в происходящее на подиуме неповторимый колорит.

Представительная творческая делегация Ингушетии вернулась из Ставрополя с хорошими впечатлениями. Как отмечает художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова, такие поездки позволяют обмениваться опытом, находить единомышленников и новых друзей.