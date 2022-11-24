Делегация Ингушетии приняла участие в работе выставки «Югагро»
Делегация Ингушетии во главе с первым зампредседателя правительства республики Магомедом Евлоевым приняла участие в работе выставки «Югагро»«, которая проходит с 22 по 25 ноября в ВКК «Экспоград Юг» в Краснодаре.
В состав делегации вошли министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев, заместители министра, представитель компании «Ингтрейд-лизинг» Мовсар Беков.
По словам Магамеда Гагиева, участники выставки имеют возможность продемонстрировать свою продукцию более 14 тыс. руководителям и специалистам предприятий агропромышленного комплекса страны — агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств, перерабатывающих производств, зерновых компаний и других.
Напомним, «Югагро» — самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции, по данным независимого аудита.