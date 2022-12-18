Делегация Ингушетии приняла участие в туристской выставке «Открытый Кавказ-2022»

Участники презентовали свои туристические маршруты и тематические туры. Мероприятие посетили туроператоры «Bella-tour» и «Визит Ингушетия», а также представители курорта «Армхи», сообщается в Телеграм-канале правительства.

На выставке состоялось заседание круглого стола. В нем приняли участие субъекты туристической отрасли СКФО. Участники отметили огромный потенциал туристического направления на Кавказе с учетом уникального культурного наследия каждого региона, богатой природной составляющей и щедрого гостеприимства.

Зонами роста были обозначены имиджевые проблемы, инфраструктура, а именно развитие придорожных локаций, а также транспортные вопросы, в частности стоимость билетов, которая требует пересмотра.

На базе Workshop участники демонстрируют свои возможности, предложения, компетенции и ресурсы, а также оценивают потенциал своих коллег.