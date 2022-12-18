Делегация Ингушетии приняла участие в туристской выставке «Открытый Кавказ-2022»
Делегация Ингушетии посетила первую В2В туристскую выставку в СКФО в формате Workshop «Открытый Кавказ-2022», которая проходила в Грозном в презентационном зале отеля «The Local».
Участники презентовали свои туристические маршруты и тематические туры. Мероприятие посетили туроператоры «Bella-tour» и «Визит Ингушетия», а также представители курорта «Армхи», сообщается в Телеграм-канале правительства.
На выставке состоялось заседание круглого стола. В нем приняли участие субъекты туристической отрасли СКФО. Участники отметили огромный потенциал туристического направления на Кавказе с учетом уникального культурного наследия каждого региона, богатой природной составляющей и щедрого гостеприимства.
Зонами роста были обозначены имиджевые проблемы, инфраструктура, а именно развитие придорожных локаций, а также транспортные вопросы, в частности стоимость билетов, которая требует пересмотра.
На базе Workshop участники демонстрируют свои возможности, предложения, компетенции и ресурсы, а также оценивают потенциал своих коллег.