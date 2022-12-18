Туризм

Делегация Ингушетии приняла участие в туристской выставке «Открытый Кавказ-2022»

0

Делегация Ингушетии посетила первую В2В туристскую выставку в СКФО в формате Workshop «Открытый Кавказ-2022», которая проходила в Грозном в презентационном зале отеля «The Local».

Участники презентовали свои туристические маршруты и тематические туры. Мероприятие посетили туроператоры «Bella-tour» и «Визит Ингушетия», а также представители курорта «Армхи», сообщается в Телеграм-канале правительства.

На выставке состоялось заседание круглого стола. В нем приняли участие субъекты туристической отрасли СКФО. Участники отметили огромный потенциал туристического направления на Кавказе с учетом уникального культурного наследия каждого региона, богатой природной составляющей и щедрого гостеприимства.

Зонами роста были обозначены имиджевые проблемы, инфраструктура, а именно развитие придорожных локаций, а также транспортные вопросы, в частности стоимость билетов, которая требует пересмотра.

На базе Workshop участники демонстрируют свои возможности, предложения, компетенции и ресурсы, а также оценивают потенциал своих коллег.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершил работу международный фестиваль промыслов и ремёсел
Башир Барахоев назначен директором Назрановского аграрного техникума Ингушетии
Ингушетия попала в тройку антилидеров по суточному заражению коронавирусом
Из-за ремонтных работ в трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет
Глава Ингушетии встретился с отцом Героя России, автора крылатой фразы «Работайте, братья»
Премьер Ингушетии поздравил сотрудников фельдъегерской службы с профессиональным праздником
Мэр столицы Ингушетии поощрен «Единой Россией» за поддержку семей участников СВО
Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу со школьниками города Малгобека
Постпред Ингушетии в Москве навестил в госпитале раненных в ходе СВО бойцов из региона
В МВД по Ингушетии можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий
29 ремесленников из Ингушетии приобрели оборудование благодаря социальным контрактам

Главное

Яндекс.Метрика

 