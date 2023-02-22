Делегация из Дагестана приехала в Ингушетию поблагодарить за помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, в состав делегации также вошли ректор Исламского университета имени шейха Абдулы Афанди Ариф-хаджи Саидов, представитель Культурного центра народов Дагестана Георгиевского городского округа Ставропольского края Ильяс Магомедов, председатель совета имамов Ахтынского района Дагестана Абдулгашим-хаджи Абдулгашимов, председатель совета имамов Табасаранского района Рагим Хаджи Рагимов, председатель совета Дагестанской региональной общественной организации по изучению историко-культурного наследия «Ахульго» Гайирбег Абдулаев, председатель Культурного центра народов Дагестана «Авадан» Магомед Магомедов и др.

Напомним, 16 февраля около 8 часов на 596 км ФАД «Кавказ» в Ингушетии при опрокидывании рейсового автобуса «Краснодар — Махачкала» погиб один человек, 14 пострадали. Всего в автобусе находился 21 человек, из них 2 водителя, детей не было. Трое из пострадавших до сих пор находятся в Ингушетии в Сунженской центральной районной больнице.