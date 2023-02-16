Делегация Минэкономразвития России посетит курорт «Армхи» и агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии

Рабочий визит состоится в пятницу, 17 февраля. Замминистра и сопровождающие его лица встретятся с представителями бизнес-сообщества региона. Также состоится совещание в правительстве по вопросам социально-экономического развития республики.

Напомним, всесезонный курорт «Армхи» включен в модель экономического развития Ингушетии, в рамках воплощения которой планируется направить 13 млрд рублей на создание трех кресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью 1,7 км, учебного склона протяженностью 195 м, горнолыжной трассы длиной 7,9 км, а также пяти гостиниц и гостиного двора. Концепция предполагает завершение проекта в 2030 году.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что ведущему агрокомбинату региона «Сунжа» для расширения не хватает энергетических мощностей. Но в декабре текущего года будет открыта подстанция «Тихая», которая обеспечит электроэнергией не только агрокомплекс, но и порядка 60 МВт станет выделяться на нужды республики.