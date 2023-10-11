Ассоциация

Делегация парламентариев Ингушетии принимает участие в XXXIX конференции ЮРПА в Астрахани

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Депутаты Магомет-Сали Добриев, Бадрудин Олигов, Руслан Оздоев стали посланцами Народного собрания Ингушетии на очередной XXXIX конференции Южно-Российской парламентской ассоциации.

Отмечается, что мероприятие продлится до 13 октября. Астраханская область принимает делегации из 8 регионов ЮФО и еще пяти ассоциированных членов ЮРПА, в числе которых парламент Ингушетии. В ходе конференции пройдут заседания восьми комитетов и комиссий ЮРПА по вопросам социальной адаптации военнослужащих, делам ветеранов и патриотическому воспитанию. В рамках мероприятия также состоится выпуск рыбной молоди и визит на ОЭЗ «Лотос».

«На встрече также будут рассмотрены вопросы развития туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В повестку заседания вошли свыше 50 вопросов», — сообщили газете «Ингушетия» в депутатском корпусе.

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