Делегация Российского союза спортсменов посетила в Ингушетии клуб «Ади Ахмад»

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Делегация Российского союза спортсменов на днях посетила в Ингушетии клуб «Ади Ахмад», сообщила Федерация спортивной борьбы республики.

Визит именитых спортсменов проходил в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России». Возглавила делегацию трехкратная олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира по фехтованию Галина Горохова.

Отмечается, что гости клуба «Ади Ахмад» смогли посмотреть тренировочный процесс юных борцов-классиков, пообщаться с ними и тренерским составом клуба, дать советы и комментарии по работе спортивной организации.

Руководитель клуба — заместитель министра спорта РИ, президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев рассказал о том, с чего начинали и чего достигли воспитанники «Ади Ахмад».

«На сегодня в активе спортклуба уже есть победители и призеры Европы, мира и России. Многие наши спортсмены уже выполнили нормативы мастера спорта России и мастера международного класса и являются членами национальной сборной России. Мы не стоим на месте, работаем и идем вперед», — рассказал гостям Белхороев.

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