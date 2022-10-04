Делегация Российского союза спортсменов посетит Ингушетию

Возглавит группу именитых спортсменов Галина Горохова, трёхкратная олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира по фехтованию.

Среди почётных гостей будут: олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы по вольной борьбе Давид Мусульбес; двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова; олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов; чемпион мира, президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов; боксёр-профессионал Хусейн Байсангуров; призёр Олимпийских игр 2000 года по вольной борьбе Адам Барахоев и другие.

Программа пребывания делегации почётных спортсменов предусматривает беседу с Главой Ингушетии, встречи с юными атлетами, мастер-класс по боксу, круглый стол с региональной федерацией тяжёлой атлетики.