Дело о ДТП, в котором погибли брат и племянники имама Малгобека, передано в суд

«По версии следствия, 29-летний обвиняемый 23 апреля 2020 г. в состоянии опьянения двигался по автодороге «Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек» на автомобиле Mercedes-Benz АVGGLS со скоростью 140 км/ч», — отметил сотрудник пресс-службы.

По его информации, мужчина значительно превысил максимальную разрешенную скорость на этом участке.

Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101», в котором находились 44-летний водитель с двумя сыновьями 10 и 13 лет.

В результате ДТП все трое получили серьезные травмы, от которых скончались.

Нарушителю вменяют п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в состоянии опьянения).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что при автомобильной аварии в Малгобекском районе в апреле минувшего года погибли родной брат и племянники имама центральной мечети Ибрагима Батырова.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд.