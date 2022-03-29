Дело о хищении почти 9 млн руб. при строительстве детсада в Ингушетии дошло до суда

«По версии следствия, генеральный директор ООО «Элеос» в ходе выполнения в рамках государственного контракта работ по строительству в 2019 г. детского сада в сельском поселении Троицкое Республики Ингушетия внес заведомо ложные сведения в отчетную документацию, завысив стоимость смонтированного на данном объекте оборудования в виде канализационных очистных сооружений, а также включив туда невыполненные работы», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате преступных действий похищены бюджетные средства на сумму свыше 8,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Магасский районный суд.