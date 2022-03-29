Дело о хищении почти 9 млн руб. при строительстве детсада в Ингушетии дошло до суда
Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ингушетии, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщает главное управление Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам во вторник.
«По версии следствия, генеральный директор ООО «Элеос» в ходе выполнения в рамках государственного контракта работ по строительству в 2019 г. детского сада в сельском поселении Троицкое Республики Ингушетия внес заведомо ложные сведения в отчетную документацию, завысив стоимость смонтированного на данном объекте оборудования в виде канализационных очистных сооружений, а также включив туда невыполненные работы», — сказано в пресс-релизе.
В сообщении ведомства отмечается, что в результате преступных действий похищены бюджетные средства на сумму свыше 8,7 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Магасский районный суд.