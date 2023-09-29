Дело о мошенничестве на 11 млн руб. при покупке кукурузы завели в Ингушетии
Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики добился отмены постановления об отказе в возбуждении дела по факту завладения жителем соседнего региона кукурузой местных фермеров на 11 млн руб., сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
«В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей республики поступила жалоба от главы КФХ с просьбой оказать содействие в возбуждении дела на руководителя организации из соседнего региона, который в результате мошеннических действий в отношении него и других жителей ингушского села Кантышево, обманным путем завладел кукурузой, принадлежащей им», — сказал собеседник нашего издания.
Как отметил собеседник, ингушским фермерам причинен ущерб на общую сумму 11 млн руб.
На протяжении четырех лет земледелец не мог добиться уголовного преследования недобросовестного покупателя. В ходе разбирательства выяснилось, что глава КФХ Ингушетии на основании расписки передал товар с отсрочкой платежа покупателю. В установленный срок покупатель отказался выходить на связь с продавцами и сменил телефон.
Изучив представленные материалы обращения, омбудсмен Мурат Хаматханов направил обращение в республиканскую прокуратуру с просьбой назначить проверку и дать оценку действиям ответственных должностных лиц правоохранительных органов и, в случае выявления нарушений, принять соответствующие меры прокурорского реагирования.
В результате постановление об отказе в возбуждении дела было отменено, а материалы были направлены в следственное отделение ОМВД России по Назрановскому району для организации дополнительной проверки и решения вопроса об уголовном преследовании покупателя.
В итоге фермер получил уведомление от полиции о возбуждении уголовного дела по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).