Криминал

Дело о покушении на начальника центра «Э» Ингушетии рассмотрят 8 февраля в Ростове-на-Дону

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В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 8 февраля рассмотрят дело о покушении на начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщили в пресс-службе суда.

«Под следствием находятся 11 человек, они обвиняются в совершении преступлений по части 2 статьи 205.4, п. «б» части 3 статьи 205, части 3 статьи 222, части 3 статьи 222.1 УК РФ в организации террористического сообщества и участии в нем, а также совершении террористических актов», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году на начальника центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева было совершено два покушения: в Ингушетии и Москве. Во время совершения второго он и его брат были убиты, в них выстрелили не менее семи раз.

В декабре того же года по данному факту было возбуждено уголовное дело, под следствие попали более 10 человек.

По данным следствия, организатором и руководителем данного покушения является Хасан Полонкоев. Среди подсудимых также оказался сын председателя региональной контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева.

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