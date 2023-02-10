Следком

Дело о поножовщине с участием подростка в ингушском Карабулаке передали в суд

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В Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, который в октябре 2022 года нанес соседскому подростку в ходе ссоры два ножевых ранения в грудь, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Инцидент произошел 30 октября 2022 года в городе Карабулаке. Обвиняемый в ходе возникшей бытовой ссоры нанес 16-летнему оппоненту два ножевых ранения в область груди», — сказал собеседник.

19-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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