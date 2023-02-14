Дело о закупке контрафактных лекарств на 10,3 млн руб. передано в суд в Ингушетии

«Установлено, что в 2021 году главврач республиканского онкодиспансера, превышая должностные полномочия, принял и оплатил за них денежными средствами территориального Фонда обязательного медстрахования путем перечисления на счета ООО более 10,3 млн рублей за лекарственные препараты, не соответствующие условиям контрактов», — сказал собеседник.

Он отметил, что на препараты отсутствовали документы, подтверждающие их качество и легальность происхождения.

В прокуратуре уточнили, что лекарства с указанными на них индивидуальными контрольными идентификационными знаками ранее были поставлены в медучреждения других регионов и были похищены оттуда неизвестными. Препараты являются контрафактными и не подлежащими обращению.

Лекарства были изъяты сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уголовное дело, возбуждённое по материалам прокуратуры, передано в суд.