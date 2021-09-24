Дело об использовании подложного диплома завели на судебного пристава Ингушетии

«По версии следствия, 16 марта 2020 года житель республики для трудоустройства предоставил в отделение госслужбы и кадров службы судебных приставов заявление о приеме его на работу вместе с нотариально заверенной копией подложного диплома в качестве подлинного», — сказал собеседник издания.

По его словам, на судебного пристава завели дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).