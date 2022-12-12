Дело в отношении лиц, причастных к расстрелу начальника ЦПЭ МВД по Ингушетии, направлено для передачи в суд

Каждый из них в зависимости от установленной роли обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-2 ст. 205.4 (руководство террористическим сообществом и участие в его деятельности), ч. 4 ст. 205.1 (организация совершения террористического акта), п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые, участвуя в деятельности указанного террористического сообщества, в 2019 году совершили два террористических акта в отношении начальника ЦПЭ МВД по республике Ибрагима Эльджаркиева. В результате второго нападения, совершенного в ноябре 2019 года в Москве, последний и его брат погибли.

Целями содеянного явились дестабилизация деятельности органов власти и оказание на них воздействия для принуждения к отказу от выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, совершённых и совершаемых организаторами, руководителями, участниками террористического сообщества и лицами из их окружения.

Ранее Южным окружным военным судом постановлены обвинительные приговоры в отношении участника и пособника указанного террористического сообщества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для передачи в суд, говорится в релизе пресс-службы СК России.