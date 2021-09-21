— Могу судить не только по участку, где голосовал сам, в общеобразовательной школе № 5 г. Назрани, но и по репортажам с избирательных участков, которые транслировались по двум каналам телевидения, из средств массовой информации и, конечно же, по работе нашего общественного совета, который в первый же день создал Центр общественного наблюдения, и трое суток члены совета работали в непрерывном режиме.

Сами выборы проходили организованно. Не было суеты. Сотрудники всё выполняли чётко, для удобства списки избирателей были разложены по алфавиту. Я голосовал с семьёй в первый день. К 10 часам утра явка уже была высокая.

Можно с уверенностью сказать, что эти выборы отличались от предыдущих своим демократизмом. Не было давления со стороны лидирующей партии, не было никаких передёргиваний, нарушений. И сами кандидаты внушали доверие. Да, им хотелось верить. Потому народ и пошёл. И выбрал того, на кого он возлагает свои надежды.

Надо сказать, что на выборах было представлено много партий, людей пытались ввести в заблуждение, но они справились и, надеюсь, выбрали самых достойных, которые принесут пользу республике и стране в целом.

А сейчас дело стоит за депутатами. Им доверили, их выбрали. Они должны чувствовать ответственность и перед людьми, и перед своей совестью. Многое стоит сделать, чтобы оправдать чаяния народа. На первом этапе хотя бы выполнить те обещания, которые они давали людям. Кому-то обещали проложить дорогу, где-то тротуар, электричество, водопровод. Самые насущные бытовые проблемы людей, которые никак нельзя проигнорировать.