День Ингушетии широко отпразднуют в Назрани праздничным концертом и выставками

Торжества пройдут на площади перед муниципальным Дворцом культуры и начнутся в 11:00 с выставки национальных блюд диаспор республики, которую организует Миннац Ингушетии. В 12:00 откроется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Обе выставки будут работать до 16:00.

Детская развлекательная программа начнется в 13:00. Детей ждут актеры Ингушского театра юного зрителя и клоун Олежка (Олег Кожемякин), которые подготовили для ребят комические фокусы, смешные репризы, коллективные игры и забавы, мультидискотеку и другие развлечения.

Республиканский праздничный концерт, посвященный Дню Ингушетии, начнется сразу после детской программы, в 14:00. В нем примут участие Алаудин Эсмурзиев, Адам Оздоев, Лема Нальгиева, женская вокальная группа «Дека илли», эстрадное трио «Седкъий», Бэла Базоркина, Индира Хачубарова, Хава Евлоева, Суммая, Марианна Олигова, Зураб Зурабов, Айна Алиева, Айна Гетагазова, ансамбль народного танца «Ингушетия», Алина Мусиева, Амир Пугоев, инструментальный дуэт Зураба Зурабова и Зухры Нальгиевой.

Также в концерте выступят приглашенные артисты из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской Республики и Дагестана.