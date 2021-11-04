«Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Родину, приумножали ее социально-экономический потенциал. Сегодня от нашей гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие общества. Только вместе, объединив усилия, можно сохранить свободу и независимость нашей страны, преодолеть любые трудности, изменить жизнь к лучшему», — считает премьер-министр Ингушетии.

По его словам, «в этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами единого и сильного государства. Мы искренне любим нашу многонациональную Родину — Россию, гордимся её богатой историей, культурой, уникальным духовным наследием, чтим традиции патриотизма и высочайшего понимания гражданского долга, которые бережно передаются из поколения в поколение. И мы должны сберечь бесценное наследие и уверенно идти к поставленным целям, быть достойными гражданами своей страны».

«В этот знаменательный день желаю всем жителям Ингушетии доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть этот день придаст нам новую созидательную энергию, упрочит единство и вдохновит нас на плодотворный труд на благо нашей Родины-России», — подчеркнул Сластенин в своем обращении.