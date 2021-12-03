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День неизвестного солдата — дата, объединяющая народ, считает Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

День неизвестного солдата — эта памятная дата объединяет наш многонациональный народ, позволяет нам гордиться своей историей, чтить доблесть воинов, ценою жизни выполнивших свой долг перед Родиной, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто внес свой вклад в разгром врага в Великой Отечественной войне, славному подвигу павших солдат, которые навсегда остались лежать на полях сражений, кто пропал без вести во время локальных вооруженных противостояний и военных конфликтов», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, «мы вспоминаем о тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы на нашей земле был мир, чтобы мы могли жить, работать, растить детей в сильной, свободной и независимой стране».

«Все они — герои своей страны, и живы в памяти людской. Наш долг — бережно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь ради счастья будущих поколений, продолжать поисковую работу по установлению и увековечиванию имен погибших неизвестных героев. Светлая память всем, кто не вернулся с войны», — подчеркнул руководитель субъекта.

День неизвестного солдата — памятная дата, которую ежегодно отмечают в России 3 декабря. Она введена федеральным законом, подписанным Президентом России 4 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Инициатива установления Дня неизвестного солдата принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов.

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