МЧС

День открытых дверей для школьников провели пожарные Ингушетии

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День открытых дверей для школьников провели в пожарно-спасательных частях республики, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Детям рассказали историю создания пожарной охраны России, а также показали инструменты, снаряжение и оборудование, которое огнеборцы используют в своей работе.

Школьникам напомнили, насколько важно быстро сообщать в пожарную охрану информацию, если случилась беда. Показали специальную технику и испытательную пожарную лабораторию, продемонстрировали боевое развертывание и тушение условного пожара с помощью специальной пены.

«В завершении встречи, пожарные провели с ребятами краткую беседу о мерах пожарной безопасности и отравлений людей угарным газом и напомнили номера телефонов экстренных служб. В свою очередь школьники поблагодарили пожарных за столь увлекательное и познавательное мероприятие», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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