День открытых дверей провели для старшеклассников в СУ СКР по Ингушетии

Там напомнили, что 19 октября 1954 года была образована служба криминалистики. После реформы следственных органов, которая началась в 2007 году, в системе образованного СК России стали активно развиваться криминалистические подразделения.

В ходе мероприятия, приуроченного к этому событию, офицеры продемонстрировали старшеклассникам работу некоторых новейших экспонатов криминалистической техники, используемой в повседневной деятельности. Привели ряд примеров, когда благодаря ее применению были раскрыты резонансные преступления. С помощью сотрудников некоторые из ребят самостоятельно запустили в работу криминалистическую технику, что произвело на них большое впечатление.

Также с ребятами была проведена профилактическая беседа по вопросам противодействия преступлениям террористической и экстремистской направленности, правилам поведения в сети «Интернет». По итогам встречи сотрудники ведомства дали ребятам добрые напутствия, пожелали им удачи во всех благих начинаниях.

В пресс-службе СУ СКР отметили, что криминалистами служат наиболее опытные офицеры с большим стажем работы, которые владеют тактикой и практическими методиками раскрытия преступлений. Суть работы криминалистов на протяжении десятилетий остается неизменной: в любое время суток они выезжают на места самых сложных и резонансных преступлений, ведут тщательную работу по поиску и сбору улик, от их внимания, профессионализма и кропотливого труда в дальнейшем зависит доказательственная база, на которой будет основываться обвинение.