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День России символизирует наше национальное единство — Сластенин

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей региона с Днем России.

По его мнению, «этот замечательный праздник олицетворяет новую современную Россию. Он объединяет всех, кто искренне любит нашу страну, гордится ее многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием, видит ее по-настоящему сильной и могущественной державой».

«День России символизирует наше национальное единство и общую ответственность за судьбу страны. В этот день каждый россиянин чувствует свою причастность к богатой истории, культуре и многонациональным традициям. Сохранив великое наследие, помня об уроках прошлого, мы бережно строим наше будущее. В эту большую работу вносят свой значительный вклад и жители Ингушетии», — отметил премьер-министр республики.

Важно понимать, что и сегодня судьба страны зависит от каждого из нас. От нашего патриотизма, сплоченности, созидательного труда и целеустремленности, считает Сластенин.

Он выразил уверенность, что жители Ингушетии своим ежедневным трудом, стремлением к успехам в экономике, науке, культуре и спорте будут также вносить свой весомый вклад в развитие и процветание Отечества.

«В этот знаменательный день желаю вам доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть этот день придаст нам новую созидательную энергию, упрочит единство и вдохновит нас на плодотворный труд на благо нашей Родины — России», — подчеркнул председатель правительства.

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