Магас

День столицы Ингушетии отмечается 15 апреля

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Город Магас, является одним из немногих в последние десятилетия городов мира, специально основанных как столица. Самый маленький и самый молодой населенный пункт, являющийся административным центром субъекта России — Ингушетии, отмечает Северо-Кавказстат.

В ведомстве напомнили, что указ «О строительстве столицы Республики Ингушетия» был подписан Президентом России Борисом Ельциным 15 апреля 1994 года, а первый камень (капсула) строительства современного города Магас был заложен первым Президентом региона Русланом Аушевым 23 февраля 1994 года.

Название «Магас» (автор — историк Нурдин Кодзоев) дано исходя из научных исторических, археологических и лингвистических данных, а также на основе географических наименований местной топонимики.

Согласно им: во-первых, именно так называлась столица древней Алании — средневекового полиэтнического государства на Северном Кавказе; во-вторых, наименование «Магас» имеет ингушское происхождение и переводится как «Город солнца».

По состоянию на 1 января 2023 года столице республики проживало 15 524 человека (8034 мужчин и 7490 женщин). Из них: 69,7% — трудоспособное население, 26,7% — население моложе трудоспособного возраста и 3,6% — население старше трудоспособного возраста.

Общий прирост населения города Магаса в 2022 году составил 1407 человек. Демографическому росту поспособствовал миграционный прирост, который составил 1190 человек, и естественный прирост населения — 217 человек.

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