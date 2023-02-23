Память

Депортация народа — это боль, которую время не лечит, считает Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

Депортация ингушей в Казахстан и Киргизию — это горе и боль, что не лечат время, хотя и прошло 79 лет, написал в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, который сам родился вдали от малой родины в Казахской ССР.

«Страшная трагедия выявила лучшие черты народа — сплоченность, отзывчивость, силу традиций, мужественный дух и непоколебимую уверенность, что обязательно вернемся на родную землю и будем строить здесь новую жизнь», — отметил Калиматов.

Он поблагодарил всех, кто поддержал депортированных в тяжелые годы испытания.

«Сегодня, отмечая годовщину этих событий, мы склоняем головы перед теми, кто пал жертвой беззакония, кто лишился возможности снова увидеть свой дом», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы были поголовно сосланы в Казахстан и Киргизию по надуманному обвинению. ЧИАССР была ликвидирована.

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