«Страшная трагедия выявила лучшие черты народа — сплоченность, отзывчивость, силу традиций, мужественный дух и непоколебимую уверенность, что обязательно вернемся на родную землю и будем строить здесь новую жизнь», — отметил Калиматов.

Он поблагодарил всех, кто поддержал депортированных в тяжелые годы испытания.

«Сегодня, отмечая годовщину этих событий, мы склоняем головы перед теми, кто пал жертвой беззакония, кто лишился возможности снова увидеть свой дом», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы были поголовно сосланы в Казахстан и Киргизию по надуманному обвинению. ЧИАССР была ликвидирована.