Депутат горсовета столицы Ингушетии поблагодарила участников избирательного процесса «Единой России» за активность

«Здесь на базе школы «Марем» открыт счетный участок. Очень приятно, что много людей, каждый может выразить свою гражданскую позицию. Как известно, мы все голосовали в онлайн-режиме, сегодня уже оффлайн. Хочу выразить слова благодарности избирателям за их активность», — сказала Ганижева.

Депутат горсовета считает, что в новом составе Народного собрания Ингушетии, в частности, должны быть ответственные люди. «У нас очень много грамотных специалистов, мнение которых должно учитываться. Задача власти — и исполнительной, и законодательной — быть ближе к людям. Поздравляю всех с этим событием, мира и процветания нашей республике и стране в целом», — подчеркнула Ганижева.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в воскресенье на территории республики с 8 до 20 часов будут работать 28 участковых счетных комиссий по предварительному голосованию «Единой России».

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в Народное собрание Ингушетии утвердят на съезде партии 19 июня.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и парламента республики состоятся 19 сентября текущего года в единый день голосования.