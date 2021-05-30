Выборы

Депутат горсовета столицы Ингушетии поблагодарила участников избирательного процесса «Единой России» за активность

0

Депутат горсовета Магаса Мадина Ганижева поблагодарила участников избирательного процесса Всероссийской партии «Единая Россия» за активность.

«Здесь на базе школы «Марем» открыт счетный участок. Очень приятно, что много людей, каждый может выразить свою гражданскую позицию. Как известно, мы все голосовали в онлайн-режиме, сегодня уже оффлайн. Хочу выразить слова благодарности избирателям за их активность», — сказала Ганижева.

Депутат горсовета считает, что в новом составе Народного собрания Ингушетии, в частности, должны быть ответственные люди. «У нас очень много грамотных специалистов, мнение которых должно учитываться. Задача власти — и исполнительной, и законодательной — быть ближе к людям. Поздравляю всех с этим событием, мира и процветания нашей республике и стране в целом», — подчеркнула Ганижева.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в воскресенье на территории республики с 8 до 20 часов будут работать 28 участковых счетных комиссий по предварительному голосованию «Единой России».

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в Народное собрание Ингушетии утвердят на съезде партии 19 июня.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и парламента республики состоятся 19 сентября текущего года в единый день голосования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вице-премьер Ингушетии: социальная политика в приоритете властей республики
Мэр Малгобека отмечает высокую явку избирателей на предварительном голосовании «Единой России»
В Малгобекском районе Ингушетии отмечается хорошая явка избирателей голосования партии «Единая Россия»
Около тысячи человек приняли участие в открытии летнего туристического сезона в горной Ингушетии
Ингушетия получила более 66 млн руб. субсидии на поддержку театров
В Ингушетии открылось 28 счетных участков для очного предварительного голосования партии «Единая Россия»
В Карабулаке ликвидируют последствия повреждения водопровода во время земляных работ
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан
В Ингушетии с начала года снизили количество объектов незавершенного строительства с 212 до 185
В Ингушетии подрядчик предстанет перед судом за хищение 1,6 млн рублей
Юные художники принимают участие в флешмобе «Окна Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 