Депутат Госдумы Бекхан Барахоев оказал материальную помощь семьям участников СВО из Ингушетии

Главы семейств в настоящее время находятся на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в Народном собрании республики, депутаты пообщались с членами семей бойцов, поблагодарили их за то, что воспитали истинных патриотов Отечества.

«Выполняя задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным, поддерживаем членов семей участников СВО, держим на контроле решение озвученных ими проблем», — отметили депутаты.

Необходимо отметить, что депутат Государственной Думы РФ Бекхан Барахоев регулярно оказывает материальную помощь участникам СВО и их семьям.