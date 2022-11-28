Мероприятие

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев провел «Разговор о важном» с ингушскими кадетами

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В Горском кадетском корпусе имени Абдулы Цароева депутат Госдумы России Бекхан Барахоев и вице-премьер Эсет Бокова провели занятие «Разговоры о важном».

Перед началом занятий состоялось традиционное поднятие флага России под гимн нашей страны. В ходе мероприятия обсуждались самые актуальные события в государстве и мире.

«Со старшеклассниками поговорили о семейных ценностях, о значимости мамы, о материнском ежедневном труде, он не всегда заметный, но очень важный для благополучия всей семьи. Также традиционно побеседовали с будущими выпускниками на тему их дальнейшего самоопределения. Ребят в большинстве своем интересовали такие вопросы, как «Кем стать в будущем?», «Какую специальность выбрать?», — сообщила вице-премьер — министр образования и науки республики Эсет Бокова.

По её словам, многие школьники, к сожалению, в силу своего юного возраста, следуя велению моды, отдают предпочтение престижным профессиям, не выбирая то, что им действительно нравится, то, что их на самом деле интересует. Поэтому всем будущим абитуриентам посоветовали делать осознанный выбор будущей специальности и смело идти к своей цели.

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