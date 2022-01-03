Депутат Госдумы Хамзаев предлагает размещать на алкоголе устрашающие картинки
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках «страшные картинки» по аналогии с сигаретной продукцией.
«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя», — цитирует Хамзаева РИА Новости.
По его словам, на спиртных напитках также в обязательном порядке нужно прописывать, что «алкоголь убивает в любом количестве».
«Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель», — добавил депутат.
Хамзаев, который является руководителем проекта «Трезвая Россия», ранее уже выступал с подобной инициативой, его команда даже разработала макеты иллюстраций о вреде употребления спиртного. Минздрав России тогда заявлял, что изучит идею размещения на алкогольной продукции страшных картинок, но никаких действий за этим не последовало.