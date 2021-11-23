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Депутат Госдумы купил ИВЛ-аппарат для ковид-пациента из Ингушетии

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Депутат Госдумы РФ от Ингушетии Бекхан Барахоев приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для больного коронавирусом, сообщили нашему изданию в региональной общественной приёмной председателя ВПП «Единая Россия».

«В приёмную партии обратилась семья Барахоевых за помощью в приобретении ИВЛ-аппарата для больного коронавирусом. При содействии депутата Госдумы РФ Бекхана Барахоева ей была оказана необходимая помощь», — сказал собеседник.

Как отметил сам парламентарий, борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается.

«Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — заявил Барахоев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном оперативном штабе, по состоянию на 22 ноября в республике всего проведено 535 тыс. 474 скрининговых исследования на коронавирус.

По результатам исследований — 25 478 впервые установленных диагнозов Covid-2019 (за сутки +80). Умерших за сутки нет, всего жертвами заболевания стали 411 человек.

Число выздоровевших составило 23 тыс. 643 человека.

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