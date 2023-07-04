СВО

Депутат Госдумы Муслим Татриев навестил в госпитале участника СВО из Ингушетии

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Депутат Государственный Думы Муслим Татриев, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, навестил в военном госпитале в Туле участника СВО из республики Магомеда Харсиева.

Как сообщается в Телеграм-канале правительства региона, лейтенант в начале июня получил ранение в плечо и легкую контузию.

«Настроение у него боевое. Передавал всем жителям республики привет и слова благодарности за поддержку. Все бойцы — настоящие герои, мы гордимся их подвигом. Магомед Тимурович награжден медалью «За отвагу». Будем все вместе поддерживать их и после того, как они вернутся домой», — отметил Татриев.

Отмечается, что военнослужащему депутатом была оказана материальная помощь.

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