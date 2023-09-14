Депутат Госдумы Муслим Татриев помог погорельцам из Ингушетии

Отмечается, что семья Албогачиевых из сельского поселения Али-Юрт из-за огненной стихии лишилась жилья. Пожар случился вечером 9 сентября. Огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи, которая осталась без денег, документов и одежды.

К решению проблемы подключился депутат Государственной Думы от Ингушетии Муслим Татриев.

«Важно не оставаться в стороне от чужой беды. Такие трагедии, как пожар, могут в одночасье лишить человека всего, что он имеет. Рад, что смог помочь семье в данный момент. Окажу всю необходимую помощь в дальнейшем», — пообещал он.