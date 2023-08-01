Депутат Госдумы Муслим Татриев посетил центр восстановления личности «Иман» в Ингушетии

По информации пресс-службы парламента Ингушетии, при общении с парламентарием Емельяненко рассказал, как довел себя до состояния, при котором понадобилась профессиональная помощь и как реабилитационный центр изменил его.

Татриев в свою очередь отметил, что каждый из пациентов центра нужен родным и близким, поэтому необходимо применять все методы в борьбе с пагубными зависимостями. Он заверил, что с его стороны будет оказана необходимая поддержка, пожелал ребятам преодоления зависимости и возвращения к здоровому образу жизни.

Пообщавшись с коллективом реабилитационного центра, депутат Госдумы поинтересовался о возникающих вопросах при реабилитации наркозависимых лиц.