Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев навестил семьи участников СВО
Депутат Госдумы России Бекхан Барахоев вместе с депутатом парламента Ингушетии Магомедом Дарсиговым навестил в городе Карабулаке Тархана Горчханова, чей сын находится в зоне СВО.
Отмечается, что семья Горчхановых воспитывает дочь, которая с детства прикована к постели из-за тяжелого недуга.
Как сообщили в региональном отделении «Единой России», также в сельском поселении Зязиков-Юрт партийцы навестили Руслана Местоева. Четверо его сыновей участвуют в специальной военной операции, двое из которых мобилизованы, еще двое — добровольцы. Всем семьям гости оказали материальную помощь.