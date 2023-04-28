Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев навестил семьи участников СВО

Отмечается, что семья Горчхановых воспитывает дочь, которая с детства прикована к постели из-за тяжелого недуга.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», также в сельском поселении Зязиков-Юрт партийцы навестили Руслана Местоева. Четверо его сыновей участвуют в специальной военной операции, двое из которых мобилизованы, еще двое — добровольцы. Всем семьям гости оказали материальную помощь.