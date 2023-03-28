Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев оказал помощь незрячему хафизу Ибрагиму Балаеву

Об этом стало известно после проведения народным избранником приёма граждан в региональной общественной приемной. Мероприятие было приурочено к началу священного месяца Рамадан.

Кроме того, сообщили в парламенте республики, Барахоев выразил готовность оказать помощь нескольким гражданам из сельских поселений Кантышево и Новый Редант.