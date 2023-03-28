Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев оказал помощь незрячему хафизу Ибрагиму Балаеву
Депутат Госдумы Бекхан Барахоев оказал финансовую помощь для приобретения земельного участка незрячему хафизу Ибрагиму Балаеву.
Об этом стало известно после проведения народным избранником приёма граждан в региональной общественной приемной. Мероприятие было приурочено к началу священного месяца Рамадан.
Кроме того, сообщили в парламенте республики, Барахоев выразил готовность оказать помощь нескольким гражданам из сельских поселений Кантышево и Новый Редант.