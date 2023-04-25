Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» с гуманитаркой в зону СВО
Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» и груз с гуманитарной помощью военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.
Накануне в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» поступило обращение от участников СВО с просьбой приобрести автомобиль.
Автомобили УАЗ очень востребованы на передовой: на вездеходе удобно перевозить раненых, а простота конструкции машины является основой надёжности и ремонтопригодности.
Как сообщили в парламенте республики, на обращение оперативно отреагировал депутат Госдумы Бекхан Барахоев: внедорожник приобрели и передали военнослужащим. Помимо транспорта, на фронт отправили продукты и предметы первой необходимости.
Напомним, Бекхан Барахоев регулярно поддерживает участников СВО и членов их семей. Ранее парламентарий уже отправлял партию пикапов и внедорожников на линию фронта.