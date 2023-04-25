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Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» с гуманитаркой в зону СВО

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Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отправил УАЗ «Патриот» и груз с гуманитарной помощью военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.

Накануне в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» поступило обращение от участников СВО с просьбой приобрести автомобиль.

Автомобили УАЗ очень востребованы на передовой: на вездеходе удобно перевозить раненых, а простота конструкции машины является основой надёжности и ремонтопригодности.

Как сообщили в парламенте республики, на обращение оперативно отреагировал депутат Госдумы Бекхан Барахоев: внедорожник приобрели и передали военнослужащим. Помимо транспорта, на фронт отправили продукты и предметы первой необходимости.

Напомним, Бекхан Барахоев регулярно поддерживает участников СВО и членов их семей. Ранее парламентарий уже отправлял партию пикапов и внедорожников на линию фронта.

 

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