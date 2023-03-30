«Единая Россия»

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев передал детям, страдающим диабетом, глюкометры

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В Ингушетии в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева от имени депутата Госдумы Бекхана Барахоева передали для детей, страдающих диабетом, безболезненные системы мониторинга уровня сахара в крови.

Как сообщили в парламенте региона, во время прошлого приема граждан Барахоев обещал родителям, чьи дети страдают сахарным диабетом, закупить для них неинвазивные глюкометры. Депутат исполнил своё обещание, и 300 систем непрерывного контроля уровня глюкозы в крови для детей с диабетом первого типа были переданы 147 детям.

Отмечается, что системы хватает на две недели, поэтому каждый ребенок получил по два датчика на месяц. Ровно столько времени запросил региональный Минздрав на закупку датчиков, которыми детей должны обеспечить на целый год.

Также депутат Госдумы оказал финансовую помощь Раяне Картоевой, которая нуждается в экстренном лечении острых осложнений сахарного диабета в московской клинике.

Финансовая помощь оказана также Магомеду Муталиеву, участвовавшему в СВО в качестве добровольца. Проблема с получением справки о травме сотрудника ОМОН Магомеда Бокова, раненного в ходе специальной военной операции на Украине, в ближайшее время будет доведена до сведения министра МВД Ингушетии М. В. Коробкина.

Кроме того, Барахоев передал две коляски с электроприводом для людей с ОВЗ, один из которых сотрудник МВД Руслан Бисаев, ставший инвалидом в результате боевых действий.

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