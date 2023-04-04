Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев доставил гумпомощь военнослужащим в зоне СВО

Как сообщили в Народном собрании Ингушетии, по поручению Главы субъекта Махмуд-Али Калиматова депутат Госдумы РФ Муслим Татриев совместно с министром сельского хозяйства республики Магомедом Гагиевым встретились с военнослужащими из региона и их сослуживцами в зоне спецоперации.

Отмечается, что Муслим Татриев попросил командиров уделять максимальное внимание вопросу обеспечения всем необходимым и информировать о каких-либо нуждах.

«Все мы понимаем, как им нужна наша поддержка, они должны знать, что мы вместе, и в этом наша сила», — отметил депутат Госдумы.