Благоустройство

Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев оказал содействие в налаживании освещения автодороги

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Депутат Государственной Думы от Ингушетии Муслим Татриев оказал содействие в налаживании освещения на автомобильной дороге в своем родном селе Али-Юрт по улице Зязикова.

Как сообщили в администрации Назрановского района, данная дорога находится при въезде в село. При наступлении тёмного времени суток сильно ухудшалась видимость дороги из-за отсутствия освещения.

Протяженность дороги составляет 1,2 тыс. метров. Отмечается, что местные жители очень довольны таким подарком, который сделал им их односельчанин.

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