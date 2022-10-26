Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев оказал содействие в налаживании освещения автодороги

Как сообщили в администрации Назрановского района, данная дорога находится при въезде в село. При наступлении тёмного времени суток сильно ухудшалась видимость дороги из-за отсутствия освещения.

Протяженность дороги составляет 1,2 тыс. метров. Отмечается, что местные жители очень довольны таким подарком, который сделал им их односельчанин.