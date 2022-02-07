Депутат Госдумы от Ингушетии подарил мальчику телефон для дистанционного обучения

«К депутату Государственной думы РФ Муслиму Татриеву в рамках недели приёмов граждан обратился житель с. п. Кантышево Мажит Дударов с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с тяжелым материальным положением и приобрести телефон с интернетом сыну для дистанционного обучения. Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Магомед Дарсигов посетил семью Дударовых и передал набор различных продуктов, а также телефон с интернетом для дистанционного обучения», — говорится в сообщении.

Семья Дударовых поблагодарила депутата Государственной думы Муслима Татриева за проявленное внимание и очень нужную для них в этот непростой период помощь.