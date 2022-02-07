Депутат Госдумы от Ингушетии подарил мальчику телефон для дистанционного обучения
Депутат Госдумы от Ингушетии Мусли Татриев подарил мальчику из малообеспеченной семьи из сельского поселения Кантышево телефон для дистанционного обучения, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
«К депутату Государственной думы РФ Муслиму Татриеву в рамках недели приёмов граждан обратился житель с. п. Кантышево Мажит Дударов с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с тяжелым материальным положением и приобрести телефон с интернетом сыну для дистанционного обучения. Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Магомед Дарсигов посетил семью Дударовых и передал набор различных продуктов, а также телефон с интернетом для дистанционного обучения», — говорится в сообщении.
Семья Дударовых поблагодарила депутата Государственной думы Муслима Татриева за проявленное внимание и очень нужную для них в этот непростой период помощь.