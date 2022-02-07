Благотворительность

Депутат Госдумы от Ингушетии подарил мальчику телефон для дистанционного обучения

0

Депутат Госдумы от Ингушетии Мусли Татриев подарил мальчику из малообеспеченной семьи из сельского поселения Кантышево телефон для дистанционного обучения, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«К депутату Государственной думы РФ Муслиму Татриеву в рамках недели приёмов граждан обратился житель с. п. Кантышево Мажит Дударов с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с тяжелым материальным положением и приобрести телефон с интернетом сыну для дистанционного обучения. Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Магомед Дарсигов посетил семью Дударовых и передал набор различных продуктов, а также телефон с интернетом для дистанционного обучения», — говорится в сообщении.

Семья Дударовых поблагодарила депутата Государственной думы Муслима Татриева за проявленное внимание и очень нужную для них в этот непростой период помощь.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До 515 человек выросло число умерших с Covid-19 в Ингушетии
Жизнь Суламбека Осканова будет являться для нас нравственным примером и бесценным моральным богатством — Калиматов
Театр юного зрителя Ингушетии преобразился после реконструкции
Бойцы СОБР Ингушетии оказали содействие полицейским в задержании правонарушителей
Дворец спорта «Магас» возобновляет свою работу
Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами Всероссийского юношеского турнира в Москве
Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с открытием «золотого» счета российской команды
Сотрудники МЧС по Ингушетии провели противопожарный рейд в Назрановском районе
В Ингушетии пройдет IX региональный чемпионат профмастерства Worldskills Russia
Два человека умерло, 358 новых случаев Covid-19 в Ингушетии за сутки
В горах Ингушетии сохраняется лавинная опасность

Главное

Яндекс.Метрика

 