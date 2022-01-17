Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев помог жителям села Зязиков-Юрт решить проблему с электроснабжением

Накануне в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева обратились жители Зязиков-Юрта с просьбой решить проблему с электроснабжением на улицах Ингушской и Буражева.

Руководитель приемной партии Магомед Дарсигов со специальной бригадой для установки опор выехал в село, и специалисты осуществили все запланированные работы.

Жители поблагодарили депутата за содействие в решении насущной проблемы, из-за которой они испытывали большие бытовые трудности.