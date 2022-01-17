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Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев помог жителям села Зязиков-Юрт решить проблему с электроснабжением

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При содействии депутата Государственной думы России Муслима Татриева куплены и установлены бетонные столбы для линии электроснабжения на двух улицах в сельском поселении Зязиков-Юрт, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском отделении партии «Единая Россия».

Накануне в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева обратились жители Зязиков-Юрта с просьбой решить проблему с электроснабжением на улицах Ингушской и Буражева.

Руководитель приемной партии Магомед Дарсигов со специальной бригадой для установки опор выехал в село, и специалисты осуществили все запланированные работы.

Жители поблагодарили депутата за содействие в решении насущной проблемы, из-за которой они испытывали большие бытовые трудности.

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