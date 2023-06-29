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Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев в резкой форме осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

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Муслим Татриев

Депутат Госдумы от Ингушетии Муслим Татриев в резкой форме осудил акцию с сожжением Священного Корана в Стокгольме в первый день праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (ГIурба).

«Вопиющий случай с сожжением Корана в день празднования священного праздника Курбан-Байрам в Швеции вызвал огромное возмущение у меня и не только. Убежден, что шведские власти являются пособниками этого чудовищного акта и очередная акция была проплачена», — подчеркнул Татриев, сообщила «Ингушетии» его помощник Лиза Цурова.

Депутат выразил уверенность, что «каждый, кто причастен к этой мерзкой выходке, навлек на себя вечное проклятие и в ближайшее время кара Всевышнего их обязательно настигнет».

Ранее Государственная дума приняла заявление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции», в котором депутаты осудили одобренную властями этого государства акцию вандализма — сожжение Корана, пишет «РГ».

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева подчеркнула, что «сожжение Корана в любое время — это вандализм, но в такие дни особенно». «Оскорблены чувства не только мусульман, но и всех здравомыслящих людей», — сказала депутат.

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