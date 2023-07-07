Депутат Госдумы РФ Бекхан Барахоев поддержал спортсменов ММА Ингушетии

«Спорт — это не только здоровье и физическая активность, но и возможность самореализации и достижения высоких результатов. Именно поэтому парламентарий оказывает спортсменам не только моральную поддержку, но и конкретную помощь в их профессиональном росте», — сообщили в Народном собрании республики.

Материальную помощь ингушским бойцам смешанных единоборств от депутата Госдумы передал руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике Ингушетия Магомед Дарсигов.